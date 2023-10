EdF : Clauss se confie sur son retour chez les Bleus

La suite après cette publicité

Il est de retour ! Si la trêve internationale n’a pas encore sonnée pour l’Olympique de Marseille, qui doit encore affronter Le Havre, ce dimanche, à 13h, Jonathan Clauss peut avoir l’esprit libre. En effet, l’infatigable piston droit a été appelé - ou plutôt rappelé - par Didier Deschamps pour participer aux deux prochains rencontres : face aux Pays-Bas (13/10) et face à l’Écosse (17/10). Une belle récompense pour celui qui n’avait pas fait parti de l’aventure au Qatar notamment. «C’est encore un rêve d’enfant, mais cette fois j’y vais avec plus de convictions : c’est un autre Jo’ qui est ici ! J’étais à la sieste, et quand je me suis réveillé : la bonne surprise ! Je n’ai pas été sélectionné, on est allé en finale : c’était malgré tout un bon choix du sélectionneur à ce moment-là…», raconte Clauss pour Téléfoot.

L’ancien joueur du RC Lens est également revenu sur les dernières semaines tendues à l’OM, ainsi que sur son rôle en défense. «On a su, malgré les événements, faire abstraction de tout ce qu’il se passait, et se donner à 2000%. C’est le travail de toute une équipe, qui me permet d’être en équipe de France. Juste avant Brighton, Gattuso m’a dit : ‘Ce soir, tu vas me montrer que Deschamps n’a pas eu tort’. C’est bien d’aller en Bleu, et ça va être très bien d’y rester. J’ai tout mis en œuvre sur ce début de saison pour être performant dans une défense à 4, même si évidemment il y a des choses à parfaire ! J’ai réussi à assimiler ce qu’on me demandait. Sous sa carapace d’homme dur, rigide et sévère, on a découvert une vraie personne, proche de ses joueurs». À droite, Jonathan Clauss a un coup à jouer, à lui d’impressionner.