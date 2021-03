FC Barcelone : Joan Laporta met la pression à Lionel Messi

La suite après cette publicité

Joan Laporta a eu chaud, mais il a bien fini par présenter les 124,6 M€ nécessaires pour valider son accession au trône. Officiellement présenté hier comme le nouveau président du FC Barcelone, l’homme d’affaires a tenu son premier discours au Camp Nou, devant une foule venue en nombre pour l’occasion. Un moment où Laporta en a bien évidemment profité pour rappeler les grandes ambitions qu’il a pour un Barça tombé bien bas ces derniers temps.

Cette présentation a surtout été l’occasion pour le successeur de Josep Maria Bartomeu d’évoquer le dossier le plus sensible du club catalan : l’avenir de Lionel Messi. Courtisé notamment par le Paris Saint-Germain, l’Argentin, libre de tout contrat en juin, tient en haleine tous les fans culés. Et pour cause. Aujourd’hui, le Barça ne peut plus offrir un salaire de 50 M€ annuels à sa star, alors que les propriétaires qataris du PSG sont prêts à lui dérouler le tapis rouge. Messi préfèrera-t-il rester dans son club de toujours ou ira-t-il chercher un dernier contrat XXL ?

Laporta prend Messi à témoin

Venu assister à l’intronisation de Laporta, le sextuple Ballon d’Or a eu droit à un message direct de la part de son président. « Je suis venu ici pour diriger, prendre des décisions, et pas pour fuir mes responsabilités ni pour chercher des excuses. Je suis là pour affronter les situations. Par exemple, et je profite de sa présence, je vais essayer de convaincre Leo de rester. C’est une chose qui doit être faite, c’est une décision que je suis obligé de prendre. Je ferai tout pour qu’il reste et il le sait », a-t-il déclaré, devant un Messi au regard souriant, mais immobile dans l’assistance, avant de poursuivre.

« Il n’y aura pas de problème avec la décision qu’il prendra, mais nous essaierons de tout faire pour qu’il continue parce qu’il est le meilleur joueur de l’histoire. Et, excuse-moi Leo pour ce que je vais dire, mais tu sais que j’ai une grande estime pour toi et que le Barça t’aime énormément. Si ce stade avait été plein quand lors de vos matches, je suis sûr que tu ne pourrais pas partir. Cette pandémie a mis un coup à nos ambitions. » Reste maintenant à savoir si cela sera suffisant pour retenir La Pulga.