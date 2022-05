PL : Chelsea encore freiné par les Wolves, Brentford assure, Watford relégué en D2

Sous les yeux de son futur propriétaire Todd Boehly, Chelsea avait à cœur de l'emporter face aux Wolves, ce samedi, afin de consolider sa troisième place de Premier League à l'issue de cette 36ème journée. Bousculé tout au long de la rencontre, Chelsea avait cru ouvrir le score en première période grâce à Loftus-Cheek, mais le VAR en décidait autrement après de longues minutes de discussion. C'est finalement grâce à un rapide doublé de Lukaku, d'abord sur penalty, puis d'une frappe enroulée, que les Blues sont parvenus à prendre l'avantage (2-0, 56e et 58e). Mais en fin de match, les Londoniens ont craqué. D'abord, avec la réduction du score de Trincão en fin de rencontre (2-1, 79e), puis avec une tête dans les arrêts de jeu de Coady (90e+7). Avant d'aller à Leeds, Chelsea (3e) n'y arrive plus et reste sur trois matches sans victoire. Les Wolves (8e) continueront leur fin de saison difficile par la réception de Manchester City.

Toujours dans la course au maintien, Burnley a sombré sur sa pelouse contre Aston Villa. D'abord puni par Ings (1-0, 7e), les Clarets ont concédé le break par Buendia (2-0, 31e). Watkins terminait ensuite le travail (3-0, 52e) pour permettre aux Villans de grimper à la 11e place, avant Liverpool. Burnley, qui avait réduit le score grâce à Cornet (90e+2), n'est pas sauvé et devra encore se battre à Tottenham lors de la prochaine journée. De son côté, Brentford (12e) a assuré son maintien dans l'Élite contre Southampton, grâce à des buts marqués en quelques secondes par Janssen (1-0, 13e), puis Wissa (2-0, 14e). Ajer confirmait la victoire dans les dernières minutes (3-0, 80e). Avec un match en plus, les Saints (16e) n'ont pas encore assuré leur maintien. En revanche, c'est terminé pour Watford. Battu à Crystal Palace (9e) grâce à un but de Zaha, sur penalty (1-0, 31e), les Hornets sont condamnés à la descente en Championship.

Le classement de la Premier League

Les résultats de l'après-midi