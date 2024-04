Oleksandr Zinchenko est prêt à faire la guerre en Ukraine

Depuis plusieurs années désormais, Ukraine et Russie sont en pleine guerre. Mais alors que le conflit devient de plus en plus sanglant, ce dernier est devenu mondial et de nombreux pays viennent se mêler à cet affrontement regrettable. Forcément, la situation est frustrante pour plusieurs sportifs ukrainiens. N’hésitant pas à envoyer de l’argent pour aider leur pays, ces derniers sont quand même impuissants face à la situation. C’est notamment le cas d’Oleksandr Zinchenko. Le défenseur gauche d’Arsenal s’exprime souvent sur ce conflit qui l’affecte profondément. Encore intérrogé par la BBC, le joueur de 27 ans s’est même dit prêt à aller au combat pour aider son pays s’il est appelé :

«Je pense que c’est une réponse claire. J’irais [pour me battre]. C’est difficile de comprendre que récemment, nous étions dans la même école, que nous jouions dans la cour de récréation ou sur le terrain de football, et que maintenant, ils doivent défendre notre pays. Et honnêtement, [c’est] très difficile d’accepter cela, mais c’est comme ça. Nous ne pouvons pas abandonner. Je sais que certaines personnes pourraient penser que c’est beaucoup plus facile… pour moi d’être ici [à Londres] plutôt que d’être là-bas [en Ukraine]. J’espère vraiment que cette guerre se terminera bientôt.»