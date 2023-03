Le Brésil a pris une décision drastique pour son futur, la priorité surprise du Barça

L’entraîneur devient sélectionneur

La défaite contre le Maroc (1-2) pousse la fédération à forcer la signature du tacticien italien. Malgré le démenti du président brésilien, AS confirme que la Seleção souhaite installer Carlo Ancelotti à la place de Tite. Ednaldo Rodrigues, a même avoué à Reuters qu’il aime beaucoup la personnalité de Carletto et qu’il a «foi en Dieu» pour réussir sa signature. L’Italien, qui est proche d’un départ du Real Madrid alors que son équipe est toujours en lice pour la Ligue des Champions mais avec un déficit de 12 points sur son rival historique et leader le Barça, pourrait changer d’air à la fin de la saison et goûter au charme brésilien.

Un choix étonnant du Barça

Iñigo Martínez est devenu la priorité du Barça et le défenseur central espagnol a aussi fait du club catalan sa priorité. Selon Mundo Deportivo, le joueur de l’Athletic, libre le 30 juin, a décidé de signer en tant qu’agent libre avec le FC Barcelone malgré les offres de l’Atlético de Madrid, de l’Inter Milan et de Naples.

Un nouvel Argentin qui affole le mercato

L’Italie a engrangé ses premiers points en qualification pour l’Euro 2024 à Malte avec une belle victoire 2-0. Après une défaite inaugurale face à l’Angleterre, les Transalpins avaient à cœur de relancer. Ils ont pu, une nouvelle fois, compter sur la nouvelle sensation du football italien, Mateo Retegui. Le natif de San Fernando a marqué son deuxième but en 2 sélections. Forcément, avec une telle performance, il fait la Une de La Gazzetta Dello Sport. Le journal au papier rose estime qu’il était au niveau hier, mais pas tous ses coéquipiers. Le Corriere Dello Sport lui rend aussi hommage en écrivant qu’il porte seul la Squadra Azzurra. On peut lire également dans les colonnes du journal que le natif d’Argentine plaît énormément à des clubs de Serie A, surtout à la Lazio. D’après le média italien, le club romain est en pole position pour s’offrir les services de l’attaquant de 23 ans, il doublerait ainsi les deux milans et l’Atlético.