Ligue 1 : Lens peut-il tout perdre ?

Ce samedi, la 26e journée de Ligue 1 nous offrait un choc entre deux candidats à la Ligue des Champions à Bollaert : le Racing Club de Lens et l’OGC Nice. Dans l’une des plus belles enceintes de France, on pouvait s’attendre à voir une formation nordiste vouloir emballer rapidement le match pour faire douter une équipe azuréenne qui entendait collectivement sortir la tête de l’eau au sortir d’une prestation décevante contre Montpellier qui avait tourné au règlement de compte avec ses propres supporters. À trois points du podium, Lens avait pour ambition de mettre provisoirement la pression sur l’AS Monaco. Finalement, le RCL est tombé sur un os.

La suite après cette publicité

D’entrée de jeu, les Niçois ont voulu mettre de l’impact. Présents dans les duels, généreux dans les efforts, le Gym a montré un visage bien différent de celui affiché lors de la journée précédente sans pour autant être exceptionnel. Mais surtout, les hommes de Francesco Farioli ont profité des cadeaux offerts par la défense lensoise pour prendre les commandes de la partie et s’envoler au tableau d’affichage. Après avoir trop tergiversé au moment de relancer depuis son camp, Facundo Medina s’est fait chiper dans les pieds par Mohamed-Ali Cho qui n’avait plus qu’à décaler Terem Moffi pour ouvrir le score. Au retour des vestiaires, c’est un ballon perdu de Nampalys Mendy qui a profité au Gym et à Képhren Thuram pour doubler la mise avant qu’Abdukodir Kushanov, coupable d’un ceinturage sur Pablo Rosario dans sa propre surface, n’offre sur un plateau le but du KO aux Niçois.

À lire

Lens-Nice : le constat lucide d’Adrien Thomasson

Franck Haise lance un avertissement à ses joueurs

Malgré la réduction du score d’Elye Wahi dans le dernier quart d’heure, Lens n’a pas trouvé les ressources nécessaires pour revenir à hauteur du club azuréen (1-3). Au bord de la crise de nerfs, l’OGC Nice réalisait la belle opération de la soirée en passant devant son adversaire du soir. Si l’on excepte la victoire étriquée contre Brest la semaine passée, Lens a montré depuis le début de saison qu’il éprouvait des difficultés à vaincre les membres du top 4 à l’image de sa défaite à Monaco le 25 février, contre le Paris Saint-Germain début janvier ou contre Nice avant la trêve hivernale. De plus, le club nordiste risque de devoir regarder dans le rétroviseur car des adversaires tels que l’OM et Rennes reviennent très fort. Suffisant pour soulever des inquiétudes chez les Sang et Or ? «Il doit certainement nous manquer des choses pour être au niveau des gros. Je pense qu’on est capable de ne pas être loin, parfois d’y être. Même sur ce type de match là, où on offre trois buts à l’adversaire, on peut tout faire. Mais quand on fait trois erreurs, c’est quasi-mission impossible», regrettait Franck Haise à l’issue du match.

La suite après cette publicité

Des propos du technicien nordiste qui s’inscrivent dans la lignée de ceux tenus par Neil El Aynaoui, estimant que la trêve internationale arrivait à point nommé pour son équipe. «C’est compliqué, on a fait une erreur assez tôt qui nous a mis en dedans. Ils ont profité de nos erreurs et face à des joueurs comme ça, ça se paye cash. Ensuite, ils ont su bien défendre, on n’a pas su trouver la faille assez rapidement. On y a cru à 3-1 parce qu’on avait le temps. C’est une grosse déception mais il va falloir passer à autre chose pour la dernière ligne droite», concédait le milieu de terrain lensois au micro de Canal+. Une chose est sûre, Lens va devoir se remettre rapidement dans le droit chemin pour espérer accrocher une place dans le top 4, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Après la trêve, les Sang et Or se déplaceront sur la pelouse du LOSC, positionné à la 5e place et également prétendant à l’Europe.