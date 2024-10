Manchester United : l’étrange disparition de plus d’un an de Tyrell Malacia

Onzième de Premier League, Manchester United vit un début de saison compliqué et doit faire face à une absence de poids depuis le début de la saison avec la recrue Leny Yoro (18 ans). Cependant, un joueur qui aurait pu faire partie des cadres de cette équipe est forfait depuis bien longtemps, il s’agit de Tyrell Malacia. Jeune espoir néerlandais révélé au Feyenoord, le latéral gauche de 25 ans avait rejoint Manchester United à l’été 2022 contre un chèque de 15 millions d’euros. Subtilisé au nez et à la barbe de l’Olympique Lyonnais, Tyrell Malacia arrivait pour concurrencer Luke Shaw dans le couloir gauche des Red Devils et a livré un premier exercice satisfaisant avec 39 apparitions où il aura apporté une alternative au joueur anglais.

Depuis ? Absolument rien puisqu’il n’a plus joué depuis le 14 juin 2023 et un match contre la Croatie en Ligue des Nations avec les Pays-Bas. Il faut remonter au 28 mai 2023 contre Fulham pour son dernier match officiel avec les Red Devils. Touché au genou depuis la présaison de l’exercice 2023/2024, Tyrell Malacia n’a tout simplement pas pu participer à l’exercice précédent. Pourtant l’espoir de le voir revenir a germé à plusieurs reprises notamment en décembre 2023 mais cela n’a pas évolué positivement. En mars dernier, Erik ten Hag faisait le point : «il a eu des problèmes lors de sa rééducation. Cela prend trop de temps, c’est mauvais pour lui. C’est mauvais pour nous. Mais maintenant, nous avons franchi un cap et c’est positif : il reviendra bientôt sur le terrain. Je ne pense pas qu’il faille attendre longtemps avant qu’il ne revienne à l’entraînement de l’équipe. En revanche, je pense qu’il sera difficile pour lui d’être disponible cette saison.»

Vers une deuxième saison blanche ?

Alors que la saison 2024/2025 a déjà commencé depuis un bon moment, Tyrell Malacia n’a toujours pas rechaussé les crampons. Encore pire, il a eu une grosse frayeur lors d’un accident de la route en septembre dernier avec Marcus Rashford où il aura passé 24h en observation aux urgences. Plus de peur que de mal pour le joueur qui est reparti à l’entraînement individuel depuis et essaye de retrouver les terrains. Erik ten Hag a même été positif à son sujet il y a un mois : «bien sûr, nous voulons le motiver à revenir, mais ce n’est pas si facile quand on est absent si longtemps. Cela fait plus d’une saison maintenant, depuis sa blessure, qu’il revient, mais il travaille très dur, il progresse vraiment bien en ce moment. Il fait de grands progrès, donc nous pensons que, dans un court délai, nous pouvons nous attendre à ce qu’il participe à l’entraînement avec l’équipe, et c’est un talent, c’est naturel. J’espère aussi qu’il pourra bientôt revenir sur le terrain.»

Plus d’un mois s’est écoulé depuis ces déclarations et le cas Tyrell Malacia continue d’alimenter les spéculations. Contacté par le Manchester Evening News, Ben Dinnery, spécialiste des blessures en Premier League s’attend à voir Tyrell Malacia vivre une nouvelle saison blanche : «je pense qu’il sera intégré progressivement. Je pense que Manchester United envisage probablement une absence d’environ 17 mois. Je suis sûr que c’était vers juillet de l’année dernière, la dernière fois que nous l’avons vu. Nous approchons des 15 ou 16 mois maintenant. Comme je l’ai dit, il pourrait être dans l’équipe première et s’entraîner avec le groupe pour acquérir de l’expérience, mais va-t-il se battre régulièrement pour être titulaire dans cette équipe première ? C’est très peu probable, surtout si certains joueurs blessés reviennent dans cette équipe de United.»

Pour Ben Dinnery, le retour de Tyrell Malacia devra être méticuleux pour ne pas gâcher le travail de récupération réalisé jusque-là. De ce fait, Tyrell Malacia ne devrait pas pouvoir défendre correctement ses chances cette saison et avoir un temps de jeu très réduit voir nul : «la réintégration dans l’équipe doit être gérée avec beaucoup de prudence. Ses opportunités au sein de cette première équipe et certainement en termes de minutes seront probablement limitées de toute façon, simplement en fonction du personnel disponible au sein de cette équipe de United. Il se pourrait que nous le voyions en marge de cette équipe première, pour vraiment avoir l’impression d’être de retour dans cet environnement et finalement obtenir une pré-saison vraiment solide à son actif en 2025/2026, puis vraiment se battre et se battre pour une place dans cette équipe.» Le mystère Tyrell Malacia n’est pas encore résolu.