PSG : l’heure du déclic pour Hugo Ekitike ?

L'heure de la libération a sonné. Il suffisait de voir la réaction, enjouée, de ses coéquipiers sur le but. Frustré depuis son arrivé dans la capitale française, Hugo Ekitike (20 ans), touché notamment par sa non-titularisation à Reims, le 8 octobre dernier, a enfin trouvé le chemin des filets sous ses nouvelles couleurs. Entré en jeu, à la place de Neymar, pour disputer le dernier quart de la rencontre opposant le PSG à l'AJ Auxerre (5-0), l'ancien buteur du Stade de Reims s'est mis en valeur. «Passé à tabac» par ses coéquipiers sur son but avant d'être félicité par Christophe Galtier en conférence de presse, le numéro 44 des champions de France en titre n'a pas manqué d'afficher sa joie en zone mixte.

«Ça montre le travail que je fais ces dernières semaines, je suis content, je suis sur une bonne dynamique. Ça fait plaisir de marquer ce premier but au Parc, plus qu'à l'extérieur», a notamment reconnu Ekitike à l'issue de la rencontre avant de revenir sur ces dernières semaines plus délicates : «non jamais, j'ai une confiance en moi absolue. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des situations plus compliquées, il faut être patient, ça fait partie de la carrière. J'ai les meilleurs joueurs du monde devant moi, et je ne peux qu'apprendre. Peu importe la situation, je dois faire mon travail sur le terrain. J'ai beaucoup parlé à Kylian (Mbappé), il m'a donné beaucoup de conseils. Kylian, c'est un grand chambreur. Quand je le vois travailler, ça me donne envie. Il est content pour moi aussi. Il me donne beaucoup de conseils, parfois c'est dur à entendre mais c'est un énorme joueur».

Hugo Ekitike promet une seconde partie de saison tonitruante !

Passeur décisif sur le quatrième but parisien signé Renato Sanches, Ekitike a, quoi qu'il en soit, apporté une réponse positive sur le terrain. De quoi satisfaire son entraîneur, Christophe Galtier. «Cet après-midi, il est entré et il a marqué. C’est très bien pour lui. Il attendait ce premier but au Parc des Princes. J’ai vu ses partenaires très heureux pour lui et c’est bon signe (..) Hugo avait demandé à échanger avec moi. C’est très structuré la manière dont on a eu notre échange. Il rongeait son frein, il était dans la frustration. Je lui disais de profiter de chaque instant dans les séances et être au contact des meilleurs joueurs au monde. Je lui disais qu’il était dans un effectif incroyable. La progression passe par les matchs et les minutes jouées», confiait ainsi l'ancien coach des Aiglons en conférence de presse. Fort de cette entrée décisive, Ekitike doit désormais confirmer. Conscient qu'il devra, malgré tout, patienter avant de refouler les pelouses avec le PSG - Mondial oblige - le Rémois ne s'est cependant pas privé de rappeler ses hautes ambitions dans la capitale.

«Je suis très heureux d'être ici. Il faut travailler, ne rien lâcher, il faut avoir le mental et je l'ai. Je l'ai prouvé aujourd'hui (dimanche) et je vais continuer. On est dans un immense club, c'est normal que les gens aient des attentes (...) C'est bien ce qui arrive maintenant, j'aurais pu marquer avant. La semaine dernière, j'avais dit que quand je marquerais, il y aurait des buts à foison, ce sera lors de la deuxième partie de saison», avouait ainsi l'intéressé en zone mixte avant de saluer son entraîneur : «c'est quelqu'un à l'écoute, il a beaucoup d'expérience. Je parle beaucoup avec lui, il était content pour moi. Ça prouve que le travail paie. Il y a quelques semaines, on a discuté, il m'a dit ce qu'il pensait que je pouvais améliorer». Une chose est sûre, avec ce premier but, Hugo Ekitike s'est rassuré. Place désormais à la seconde partie de saison pour prouver que cette réalisation n'était pas qu'une simple éclaircie mais le début d'une histoire rayonnante.