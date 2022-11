Ligue 1 : le PSG se balade face à Auxerre avant la trêve

Ce dimanche, en début d'après-midi, le PSG recevait Auxerre pour la 15e journée de Ligue 1, la dernière avant la trêve internationale et la Coupe du monde. Un match particulier pour les stars parisiennes qui devaient surtout penser à ne pas se blesser pour ne pas manquer la compétition ultime. Pourtant, Christophe Galtier décidait de ne ménager personne et alignait son trio Messi, Neymar, Mbappé. Finalement, on retrouvait quasiment l'équipe type avec aussi la présence d'Hakimi, Danilo ou encore Nuno Mendes. De quoi normalement faire le nécessaire face à une équipe auxerroise intéressante depuis le début de saison. Et c'est ce qui s'est passé sans surprise. Appliquées, les stars parisiennes faisaient le nécessaire pour se mettre à l'abri tranquillement. Après 10 minutes de jeu, Kylian Mbappé profitait d'une très bonne ouverture de Messi et un excellent centre de Nuno Mendes pour ouvrir le score (10e). Une entame parfaite et qui permettait aux Parisiens de tranquillement gérer le tempo du match.

Après avoir tranquillement gardé l'avantage jusqu'à la pause, le PSG accélérait au retour des vestiaires pour faire le break. Après un nouveau travail excellent de Nuno Mendes, c'est, cette fois-ci, Carlos Soler qui trompait Benoit Costil. L'Espagnol venait placer une tête parfaite au second poteau (51e). Timide, Auxerre ne parvenait pas à se libérer totalement et encaissait même un troisième but. Sur une contre-attaque après un corner auxerrois, Achraf Hakimi partait comme une fusée et s'en allait battre Costil facilement (3-0, 57e). De quoi s'assurer une fin de match très tranquille. Christophe Galtier en profitait alors pour sortir Neymar et Messi et donner du temps de jeu à Presnel Kimpembe en défense. Renato Sanches, nouvel entrant, y allait aussi de son but (4-0, 81e) tout comme Hugo Ekitike en fin de rencontre (5-0, 86e) pour sa première réalisation dans son nouveau club. Le PSG passe donc une après-midi parfaite, sans couac et avec une première place assurée avec 5 points d'avance sur le dauphin Lens. Auxerre redescend à la 15e place du classement.