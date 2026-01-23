Menu Rechercher
Le LOSC dément toute démission de Bruno Genesio

Par Maxime Barbaud
Genesio en bord terrain

La défaite du LOSC hier en Ligue Europa sur le terrain du Celta de Vigo (2-1) a causé quelques remous. D’après RMC, Bruno Genesio a remis sa démission à Olivier Létang, qui l’a refusée. Le technicien ne trouverait plus les bons ressorts auprès de son groupe après 4 défaites consécutives. Or, cette information a été démentie par les Dogues.

LOSC
🔴COMMUNIQUÉ

Le club et son entraîneur s’associent pour démentir les supposées informations diffusées dans la presse ce jour.

🔜Toutes les composantes du LOSC sont concentrées sur les échéances futures, à commencer par la réception du RC de Strasbourg Alsace, ce dimanche 25 janvier 2026.
«Le club et son entraîneur s’associent pour démentir les supposées informations diffusées dans la presse ce jour. Toutes les composantes du LOSC sont concentrées sur les échéances futures, à commencer par la réception du RC de Strasbourg Alsace, ce dimanche 25 janvier 2026», écrit le club nordiste dans son communiqué publié ce vendredi soir.

