Ligue des Nations : l'Italie va gagner aux Pays-Bas, la Pologne s'impose en Bosnie

Suite de la Ligue des Nations avec un alléchant Pays-Bas - Italie dans le groupe 1 de la Ligue A. Auteurs d'une victoire plutôt encourageante face à la Pologne, les Oranjes avaient l'occasion de confirmer ces dispositions face à une Nazionale franchement poussive contre la Bosnie vendredi (1-1). Dwight Lodeweges, le nouveau sélectionneur, alignait un 4-3-3 avec cette fois la présence de Van de Beek dans l'entrejeu, faisant passer Wijnaldum en attaque, aux côtés de Depay et Promes. Côté italien, c'est Zaniolo qui accompagnait Immobile et Insigne devant, alors que Locatelli prenait place au milieu avec Barella et Jorginho.

La suite après cette publicité

La rencontre a mis un certain temps à démarrer. Les débats étaient équilibrés entre deux équipes déjà qualifiées pour le prochain Euro. Malgré les présences de De Jong, De Roon et Van de Beek, les Pays-Bas peinaient à développer leur jeu et subissaient doucement les intentions plus tranchantes de leurs adversaires. D'ailleurs, les premières occasions étaient à mettre à l'actif des Italiens. Après un raid de Spinazzola côté gauche, Zaniolo tentait une reprise acrobatique qui passait d'un rien au-dessus (17e). Immobile fixait lui Veltman avant de croiser sa frappe, elle aussi hors cadre (19e).

Les Pays-Bas dans un mauvais jour

Cillessen devait ensuite s'employer sur ce tir de Barella (27e) et il fallait attendre cette accélération de Promes pour enfin voir une réaction des locaux (28e). Wijnaldum a bien failli déverrouiller cette rencontre mais Donnarumma s'interposait en deux temps (32e), et c'est finalement Barella qui était à la conclusion de la tête d'une magnifique action collective (0-1, 45e+1). Menés au score, les Néerlandais ne faisaient guère mieux en seconde période, multipliant les erreurs de relance. Et pour ne rien arranger, Lodeweges n'osait pas faire de changement tactique.

Excellent face à la Pologne, Memphis Depay affichait cette fois un visage des mauvais jours et c'est Insigne qui s'illustrait sur cette belle tentative (53e). Entré à la place d'un Zaniolo blessé à la suite d'un contact avec Van de Beek, Moise Kean manquait la balle de break (67e). L'égalisation était encore possible et elle a bien failli arriver puisque Donnarumma claquait ce tir de Van de Beek (55e). Les Pays-Bas poussaient en cette fin de rencontre. L'entrée de De Jong faisait du bien en plaçant cette tête trop centrée pour inquiéter le portier du Milan (84e). Depay tentait d'un magnifique ciseau (90e) alors que Kean se manquait une nouvelle fois (90e+1). La Squadra Azzurra l'emporte et prend la tête du groupe devant son adversaire du soir et la Pologne, qui est allée gagner en Bosnie 1-0.

Haaland frappe deux fois

Dans les autres rencontres du soir, la Roumanie a surpris son monde en allant s'imposer sur la pelouse de l'Autriche 3-2 mais, toujours dans cette poule 1 de la Ligue B, le gros coup de la soirée est à mettre à l'actif de la Norvège. Emmenés par leur formidable duo d'attaque Haaland-Sorloth, tous les deux auteurs d'un doublé, les Scandinaves se sont imposés 5-1 en Irlande du Nord. Dans le groupe 2, l'Ecosse a battu la République Tchèque chez elle 2-1, tandis que Israël et la Slovaquie ont fait match nul 1-1. Enfin, dans le groupe 4 de la Ligue C, la Biélorussie avait ramené plus tôt dans la journée une victoire du Kazakhstan 2-1, alors que la Lituanie a gagné en Albanie.

Revivez Pays-Bas - Italie sur notre live.

Les résultats du soir :

Ligue A

Groupe 1 :

Pays-Bas 0 - 1 Italie : Barella (45e+1)

Bosnie 1 - 2 Pologne : Hajradinovic (sp 24e) ; Glik (45e), Grosicki (67e)

Ligue B

Groupe 1 :

Autriche 2 - 3 Roumanie : Baumgartner (17e), Onisiwo (80e) ; Alibec (3e), Grigore (51e), Maxim (69e)

Irlande du Nord 1 - 5 Norvège : Mcnair (6e) ; Elyounoussi (2e), Haaland (7e, 58e), Sorloth (19e, 47e)

Groupe 2

République Tchèque 1 - 2 Ecosse : Pesek (11e) ; Dykes (27e), Christie (sp 47e)

Israël 1 - 1 Slovaquie : Elmkies (90e) ; Duris (14e)

Ligue C

Groupe 4 :

Kazakhstan 1 - 2 Biélorussie : Aimbetov (62e) ; Bordachev (62e), Lisakovich (86e)

Albanie 0 - 1 Lituanie : Kazlauskas (50e)