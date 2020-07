Niels Nkounkou signe à Everton

Comme révélé ce matin, Niels Nkounkou s'est engagé avec Everton pour trois saisons (+ une en option) comme vient de l'annoncer le site officiel des Toffees. Le club anglais a devancé le RB Leipzig et la Juventus Turin qui étaient aussi sur le coup.

Pour rappel, le jeune latéral gauche de 19 ans a refusé de signer pro avec son club formateur de l'Olympique de Marseille. On l'a vu deux fois sur le banc de l'OM cette saison, contre Strasbourg en Ligue 1 et contre Lyon en Coupe de France. International des moins de 19 ans (2 sélections) va donc découvrir la Grande-Bretagne !

🇫🇷 | We have signed France U19 left-back Niels Nkounkou on a free transfer from Olympique de Marseille.



Welcome to #EFC, Niels! 💙