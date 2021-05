PSG : tensions entre Leonardo et Mauricio Pochettino

C’est la folle rumeur qui prend de plus en plus forme ces dernières heures. Et si Mauricio Pochettino quittait déjà le Paris Saint-Germain, seulement 5 mois après son arrivée ? L’ancien entraîneur de Tottenham serait tenté à l’idée de retrouver le banc des Spurs, vacant depuis le licenciement de José Mourinho.

D’après les informations de AS, il existerait des tensions entre Leonardo et Mauricio Pochettino en interne, et leur relation serait désormais jugée « mauvaise ». Le quotidien espagnol ajoute même que le directeur sportif brésilien serait à la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. À suivre donc dans les prochaines heures.