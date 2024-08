Un international arménien ironise sur l’OM

Joueur du Lokomotiv Moscou, Nair Tiknizyan (25 ans) est un des meilleurs éléments du championnat russe. Le latéral gauche qui a déjà disputé 6 matches cette saison (1 but et 1 passe décisive) est régulièrement annoncé sur le départ. Cité par le passé en Espagne du côté de la Real Sociedad, il est toujours chez les Cheminots. Interrogé sur un possible départ par Sport Express, il a préféré jouer l’ironie en citant l’Olympique de Marseille.

«Le mot clé est rumeurs. Rien ne m’est parvenu. S’il y a une offre qui convient au Lokomotiv, nous nous asseyons et, comme toujours, honnêtement, en nous regardant dans les yeux, nous parlerons. Et après la conversation, nous déciderons et si je dois partir, je partirai. S’ils comptent sur moi et croient en moi, alors je suis là. C’est la situation actuelle. J’ai l’emblème du Lokomotiv sur mon T-shirt, pas celui de Marseille (rires). Je suis un joueur du Lokomotiv», a ainsi déclaré l’international arménien.