EdF : la réaction à chaud de Didier Deschamps

L’équipe de France n’avait jamais perdu contre la Croatie. Et ce soir, les Bleus ont perpétuer la tradition, mais que ce fut dur. Vainqueurs 4-2 au Stade de France à l’aller, les Tricolores ont dû batailler pour s’imposer à l’extérieur et tenir la cadence imposée par le Portugal. Et voici la réaction du sélectionneur Didier Deschamps.

« C’est difficile pour tout le monde. On savait qu’on allait avoir une belle bataille à livrer. On a fait un bon début de match, c’est dommage qu’on n’ait pas marqué deux buts (en première période). Après, les Croates sont ressortis un peu. On a fait ce qu’il fallait en deuxième période. (..) C’est un bon stage, ça se termine par une victoire, c’est une bonne chose. Mon équipe a toujours eu du caractère. C’est pas parce qu’on a un titre obtenu en 2018 que l’on joue les matches en claquant des doigts. Si on n’a pas été étincelants offensivement face au Portugal, c’est parce que le Portugal était bon aussi. (…) (Une finale du groupe au Portugal ?) C’est fort probable, à partir du moment où on a le même nombre de points, ça se jouera là-bas », a-t-il déclaré au micro de TF1.