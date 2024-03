EdF : Kylian Mbappé envoie un message à Kolo Muani et Dembélé

Après avoir esquivé plusieurs fois les conférences de presse lors des derniers rassemblements de l’équipe de France, Kylian Mbappé (25 ans) ne s’est pas caché cette fois-ci. Avant d’affronter l’Allemagne demain au Groupama Stadium, le capitaine des Bleus a répondu aux questions des journalistes, qui ont essentiellement tourné autour de son avenir. Mais KM7 a dribblé tout le monde. En revanche, il a accepté de s’exprimer sur ses deux coéquipiers en club et en sélection, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé.

«Pour Randal, c’est quelqu’un qui n’a pas une grande carrière en Bleus, il n’est pas arrivé il y a longtemps. Il commence à s’installer durablement dans le groupe, il prend ses marques. Je pense qu’il a la confiance de l’ensemble du groupe. Ousmane, c’est un talent et un joueur spécial. Cette année, je pense qu’il a trouvé un certain rythme et s’il continue de surfer sur ses dernières performances en club. Il arrivera à être bon en élection même si ce sont deux contextes différents. Mais il a le talent et la personnalité pour s’imposer en Bleus.» Ses coéquipiers apprécieront.