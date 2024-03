Kylian Mbappé chambreur avec Mattéo Guendouzi

L’heure est à la décontraction du côté du groupe de l’Équipe de France à l’approche du France-Allemagne à Lyon. Les joueurs de Didier Deschamps répètent leurs gammes et se testent sur les coups de pied arrêtés. Ce qui donne des scènes de rigolades entre les joueurs et notamment entre Kylian Mbappé et Mattéo Guendouzi. « Pu…, on perd du temps » a lâché le numéro 10 tricolore au joueur de la Lazio après un mauvais enchaînement au tir.

Les deux joueurs ne s’étaient pas retrouvés depuis la Coupe du monde 2022 au Qatar et la dernière convocation de l’ancien joueur de l’OM. Mattéo Guendouzi a d’ailleurs bien failli ne pas être en Équipe de France, puisqu’il est le remplaçant d’Antoine Griezmann, forfait pour le rassemblement. Le milieu de la Lazio rentrera ensuite dans son club, où une vieille connaissance de Marseille l’attend en tant que coach : Igo Tudor.