Thierry Henry se livre sur son nouveau rôle de commentateur

Adjoint de la sélection belge, consultant à la télévision anglaise française et maintenant commentateur de la Ligue 1 chez Prime Video : l'ex-international français Thierry Henry empile les casquettes. L'ancien Gunner s'est d'ailleurs confié sur son nouveau rôle dans un entretien accordé à L'Équipe : « On me l'a proposé, j'y suis allé. Je l'avais déjà fait pour une radio en Angleterre mais jamais en télé. Il m'a fallu cinq minutes pour prendre mes marques, mais le jeu appelle ce que tu dis. Donc c'est beaucoup plus facile en direct parce qu'il y a l'image tout de suite. Tu as aussi plus de temps pour 'dialoguer'. Passer un message tactique en une minute, après coup, c'est un peu moins évident »

Après la fin de sa carrière professionnelle en décembre 2014, le champion du Monde 1998 et d'Europe 2000 n'a cessé de travailler dans le monde du football, que ce soit en club ou dans les médias. « C'est assez facile parce que je regarde beaucoup de foot. C'est simple, quand c'est diffusé et que je suis dispo, je regarde. D'ailleurs parfois je m'égare un peu : la L1, la Premier League, la Liga, la Serie A, la Bundesliga, le foot féminin anglais et français... Mais c'est la base quand tu aimes ça. Je regarde un peu la L2 mais pas tous les matchs. En plus, je dois analyser les prestations des joueurs de l'équipe de Belgique, donc je dois aussi me brancher sur les championnats belge et hollandais », a-t-il expliqué au quotidien sportif.