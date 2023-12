Mohamed Ihattaren a retrouvé un club !

Il aura à cœur de reprendre le fil de son début de carrière prometteur avec le Slavia Prague. Ancien grand espoir du football néerlandais, Mohamed Ihattaren, aujourd’hui âgé de 21 ans, s’est engagé ce lundi avec le deuxième du championnat tchèque jusqu’en fin de saison. Si la cohabitation se passe bien en Tchéquie, il pourrait alors rester trois saisons supplémentaires qui ne sont qu’en option pour le moment.

Dans son communiqué, le club tchèque a donné plus d’informations sur l’arrivée de l’ancien de l’Ajax, de la Sampdoria et de la Juventus Turin : «Mohammed Ihattaren est une nouvelle recrue du Slavia. Le milieu de terrain néerlandais arrive en tant qu’agent libre, signant un contrat d’un an avec une prolongation optionnelle de trois ans. Mohammed a été un grand talent du football néerlandais, il a montré de grandes capacités dès son plus jeune âge. Malheureusement, la mort de son père l’a beaucoup secoué et a eu un impact énorme sur son développement et sa carrière. (…) Il a un milieu familial, une grande motivation pour réussir. Le contrat d’Ihattaren est principalement basé sur les performances, en fonction des sélections de la première équipe. Dans un premier temps, il se préparera individuellement.»