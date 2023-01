Tottenham : Hugo Lloris prend cher en Angleterre après sa boulette

La suite après cette publicité

Les montagnes russes. La semaine dernière, Hugo Lloris est passé par tous les états. Lundi dernier, le portier de 36 ans a annoncé la fin de sa carrière internationale. Un moment fort pour le désormais ex-capitaine des Bleus, qui a porté les couleurs de l’équipe de France A durant 14 ans et 145 rencontres. Recordman du nombre de capes avec les Tricolores, le champion du monde 2018 et le finaliste du Mondial 2022 et de l’Euro 2016 s’en est allé avec le sentiment du devoir accompli. Après s’être prononcé sur les polémiques liées à Noël Le Graët et Karim Benzema, l’ancien joueur de Nice a clos ce chapitre.

Une nouvelle erreur face à Arsenal

Il l’a ouvert dimanche lors d’un entretien accordé à Téléfoot. A cette occasion, il a notamment pu visionner des messages de ses proches. Ce qui l’a profondément touché, lui qui a fondu en larmes. Quelques heures après cet interview enregistrée dans la semaine, Lloris a retrouvé les terrains puisqu’il a affronté Arsenal, leader de Premier League. Et durant ce chaud derby de Londres, le Frenchy n’a pas vraiment été à son avantage puisqu’il a été coupable d’une grosse boulette. En effet, il s’est planté lors de son intervention au premier poteau suite à un centre de Bukayo Saka. Lloris, peu inspiré, a dévié le ballon dans ses propres buts (0-1, 14e).

Les Gunners n’en demandaient pas autant, eux qui ont doublé la mise à la 36e grâce à Martin Odegaard et qui se sont imposés 2 à 0. Après la rencontre, le Français a pu compter sur le soutien de son entraîneur Antonio Conte. «Je considère Hugo Lloris comme l’un des meilleurs gardiens du monde. Ça peut arriver, parfois, vous pouvez faire une erreur. C’est sûr que lorsqu’il y a une erreur du gardien, c’est plus visible. Hugo est pour nous l’un des joueurs vraiment importants pour le vestiaire, de par sa personnalité et parce que nous parlons d’un joueur qui est l’un des meilleurs gardiens du monde.» De quoi réchauffer le coeur de Lloris, qui a été la cible de la presse après cette défaite et cette bourde.

La presse anglaise ne l’épargne pas

Football London lui a attribué la note de 3 avec le commentaire suivant : «il a eu un moment douteux avec ses pieds au début lorsqu’il a été mis sous pression, mais il s’est rattrapé avec un bon arrêt de Nketiah. Mais les choses se sont corsées pour le gardien lorsqu’il a envoyé le centre de Saka dans ses propres filets. Il a fait quelques bons arrêts face à Odegaard et Nketiah mais son erreur a renversé le match. Ses erreurs deviennent trop fréquentes.» Le Daily Mail a été plus généreux et lui a donné un 4,5 en ajoutant :« il a vécu un cauchemar face à Arsenal puis il a été battu à distance par Odegaard. Il a sauvé son équipe de manière cruciale face à Nketiah.»

La publication anglaise a ensuite réalisé une analyse plus approfondie. «Le derby a été parsemé d’erreurs d’Hugo Lloris, qui rappelle encore une fois que ses meilleurs jours sont derrière lui et pousse Tottenham à accélérer dans sa quête d’un nouveau n° 1 … avec Jordan Pickford, David Raya et Robert Sanchez parmi les options (…) Pour Tottenham, la forme de Lloris est un problème ici et maintenant. Son erreur, à la 14e minute, a donné l’avantage à Arsenal. Lloris a secoué la tête en se levant, mais il n’y avait personne d’autre à blâmer. C’est un problème qui est devenu de plus en plus répandu à Tottenham ces derniers mois.»

Les supporters n’en veulent plus

Le Daily Mail poursuit : «Lloris est-il le maillon faible de cette équipe de Tottenham ? Probablement pas. Mais son catalogue d’erreurs s’allonge. Des erreurs contre Aston Villa et Newcastle ont conduit à des buts et à des défaites, tandis qu’un autre match parsemé d’erreurs lors du premier derby du nord de Londres de la saison a vu Arsenal remporter la victoires 3-1 à l’Emirates. Au retour, il n’a pas réussi à briller non plus.» En fin de contrat en juin 2024, Lloris arrive à un tournant après dix ans à Londres. Et les Spurs semblent vouloir passer à autre chose, eux qui multiplient les pistes (Pickford, Raya, Robert Sanchez).

Les fans sont, eux aussi, visiblement lassés. Après sa boulette hier, certains se sont lâchés. «Je ne peux plus défendre Lloris, il est le plus gros boulet de Premier League», a lancé un supporter dont les propos sont rapportés par le Daily Mail. Certains ont parlé de "gardien surcoté" et "peu fiable". Enfin, d’autres ont carrément réclamé son départ car il a enchaîné les erreurs cette saison. Hugo Lloris passe donc un sale quart d’heure en Angleterre, où son avenir est plus que jamais au centre des débats.