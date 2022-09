PSG : les médias argentins stupéfaits par le remplacement de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Hier soir, le Paris Saint-Germain a bien lancé sa campagne européenne en s’imposant 2 buts à 1 à domicile face à la Juventus. Un match que les hommes de Christophe Galtier ont plutôt maîtrisé, même s’ils ont connu une forte baisse de régime en seconde période qui aurait pu permettre aux Bianconeri de repartir de la capitale avec le point du match nul. Mais l’essentiel est là pour les Rouge et Blanc avant le déplacement à Haïfa la semaine prochaine.

Mais un match du PSG ne serait pas un classique sans sa petite polémique. Et cette fois, c’est un événement qui s’est produit à la 84e minute qui fait parler en Argentine : le remplacement de Lionel Messi par Carlos Soler. Comme face à Monaco et Toulouse, Galtier a choisi de sortir la Pulga à une dizaine de minutes de la fin du match. Comme à chaque fois, le numéro 30 n’affiche pas un grand sourire, mais pas d’esclandre pour autant. Sauf qu’en Argentine, les médias n’arrivent toujours pas à comprendre comment le coach parisien peut se permettre ce qu’ils considèrent comme une infamie.

« Messi a été étonnement remplacé… »

En début de saison, Galtier avait pourtant prévenu sur la gestion de ses trois stars de devant. « J’ai déjà évoqué cela avec les trois. On est à un match par semaine, ça va. Mais comme vous l’avez dit, ça va être une première partie de saison très compacte. On aura quasiment 26 matchs avec les sélections, et puis il y aura la Coupe du monde. Il faudra évidemment gérer au mieux ces matchs. Quand vous leur demandez s’ils veulent sortir, les joueurs vous répondent non, personne ne veut sortir. Mais il faudra le faire, et peut-être aussi parfois ne pas démarrer le match, pour garder une équipe forte tout au long de la saison. » Des arguments inaudibles au pays gaucho.

« Lionel Messi vit une situation inédite dans ce Paris Saint-Germain commandé par Christophe Galtier. Pourquoi ? Pour la troisième fois, l'entraîneur du parisien a décidé de remplacer l'Argentin. Et la petite frimousse de Leo a encore fait comprendre qu'il voulait continuer sur le terrain… », a écrit Olé qui n’a pas manqué de souligner que c’est la première fois depuis 2014 que Messi est remplacé dans un match de Ligue des Champions et que sur les huit matches disputés par la Pulga cette saison, il a été remplacé à trois reprises. Sacrilège ! « Messi a été étonnement remplacé à la 84e minute par Carlos Soler », ajoute La Nacion de son côté. La cote de Christophe Galtier en Argentine n’est pas près de grimper.