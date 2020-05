LdC : la finale pourrait être délocalisée à Lisbonne

Si les instances françaises ont décidé de mettre fin à la saison de football, les autres championnats ont repris ou vont reprendre prochainement. Avec comme objectif de finir fin juillet ou début août pour ensuite laisser la place aux compétitions européennes. Comme l'expliquait les médias anglais récemment, l'UEFA aimerait bien que la finale de la Ligue des Champions, prévue au stade olympique Atatürk d'Istanbul (Turquie), se dispute fin août, certainement le 29.

Mais finalement, l'enceinte turque pourrait ne pas accueillir cette finale de l'édition 2019-2020. D'après les informations de la Cadena COPE, le stade olympique Atatürk ne serait plus très chaud à l'idée d'organiser la finale de C1 à cause du huis clos et donc du manque de revenus par la suite. Une information confirmée par le New York Times ce vendredi. Ainsi, la finale de la Ligue des Champions pourrait se jouer ailleurs, et Lisbonne serait en pole position pour l'organiser. Une décision devrait être prise le 17 juin, lors du Comité exécutif de l'UEFA.