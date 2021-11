AS Roma : José Mourinho veut piocher au Real Madrid

Quatrième de Serie A avec quelques résultats en dents de scie, l'AS Roma de José Mourinho a pour le moment encore du mal à tout assimilé. Le coach portugais a déjà noté certains joueurs sur lesquels il ne compterait pas comme Bryan Reynolds, Marash Kumbulla, Amadou Diawara, Gonzalo Villar et Borja Mayoral. Voulant renforcer son effectif en conséquence, il a ciblé plusieurs éléments comme Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), Antonio Rüdiger (Chelsea) et Marcus Holmgren Pedersen (Feyenoord).

Selon le Corriere dello Sport, le technicien portugais a ainsi coché deux joueurs du Real Madrid. Tout d'abord et ce sera le plus compliqué à faire venir : Nacho Fernandez. Lancé en 2011 par José Mourinho, le défenseur de 31 ans s'est imposé depuis un an comme un joueur important des Merengues et a oublié son statut d'éternel remplaçant. L'autre joueur est indésirable puisqu'il s'agit de Dani Ceballos (25 ans) qui sort de deux saisons en prêt du côté d'Arsenal.