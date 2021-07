Euro : Xherdan Shaqiri croit en l'exploit contre l’Espagne

Vainqueurs de l’équipe de France (3-3, 4-5 aux t.a.b.) lundi soir en huitième de finale de l’Euro, la Suisse aura à cœur de réaliser la même performance ce vendredi à 18h face à l’Espagne. Dans une interview accordée à L'Équipe, Xherdan Shaqiri s’est dit confiant avant d’affronter la Roja.

Mais l'attaquant de 29 ans a conscience qu’il faudra mettre les mêmes ingrédients que contre les Bleus : « on a prouvé maintes fois qu'on n'est pas qu'une équipe défensive et montré contre la France qu'on peut marquer plus d'un but, trois même, contre les grandes équipes. On sera donc fidèles à nous-mêmes. Après, plein de choses peuvent se passer contre une équipe au top niveau. C'est ce qu'on a vu contre la France. »