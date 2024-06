Euro 2024 : le Portugal se régale face à la Turquie et passe en 8es de finale

Le Portugal avait besoin d’une performance ce soir à l’occasion de la 2e journée de la phase de groupes. Sa première mardi dernier contre la Tchéquie avait laissé plus de doutes que de certitudes malgré la victoire (2-1) arrachée en fin de match. Roberto Martinez décidait de changer ses plans contre une Turquie en confiance après son succès inaugural face à la Géorgie (3-1). Exit le 3-4-3 pour laisser place à un 4-2-3-1 mieux équilibré autour du double pivot Vitinha-Palhinha. Diogo Dalot faisait les frais de ce changement pour offrir le champ libre au joueur de Fulham. Les Turcs, eux, se présentaient avec le même onze et plus de repères.

Cela se faisait ressentir dans ces premières minutes, notamment dans la gestion des couloirs. La Seleção tâtonnait encore avec le passage de sa défense à 4. Nuno Mendes et Joao Cancelo ont bien failli le payer sur cette première incursion de Celik dont le centre vers Aktürkoglu au second poteau aurait dû faire mouche (5e). Passé cette grosse frayeur, les Portugais se mettaient en ordre de match et affichaient un jeu plus fluide qu’en début de semaine, à l’image des circuits de passes entre Vitinha et Bruno Fernandes. Autre signe qui ne trompait pas, ils trouvaient facilement Bernardo Silva et Rafael Leão sur les côtés. C’est d’ailleurs depuis les ailes qu’ils débloquaient la situation.

Akaydin s’offre le csc de l’Euro

Leão servait l’appel intérieur de Nuno Mendes pour mettre Bernardo Silva en position idéale à la conclusion (0-1, 22e). Après la reprise hors cadre de Bruno Fernandes (26e), la Turquie se sabordait en quelques instants. Après une mésentente entre Cancelo et Ronaldo, le ballon revenait à Akaydin, lequel pensait tranquillement orienter son gardien. Sauf que Bayindir avait déserté sa cage, et le cuir franchissait tranquillement la ligne de but, malgré le retour de Celik (0-2, 28e). Akturkoglu avait beau réveiller les siens sur cet exploit individuel, magnifiquement dévié par Diogo Costa (31e), la Turquie repartait au vestiaire sonnée par cette énorme bourde. Les coéquipiers d’un CR7 discret revenaient sur la pelouse sans Leão et Palhinha, les deux avertis en première période.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Portugal 6 2 4 2 0 0 5 1 2 Turquie 3 2 -1 1 0 1 3 4

Avec Ruben Neves et Pedro Neto, le Portugal ne desserrait pas son étau et prenait même le large. Le quintuple Ballon d’Or profitait du mauvais alignement de la défense pour servir Bruno Fernandes, seul face au but (0-3, 54e). Avec cette 7e offrande, le joueur d’Al-Nassr devenait au passage le meilleur passeur de l’histoire de l’Euro. Remplaçant héroïque face à la Géorgie, l’entrée du Petit Prince Arda Güler, incertain avant le match, ne suffisait pas à relancer la sélection du Croissant-Etoilé. Le score aurait même pu être plus large sans cette tête ratée par Ronaldo (66e), et si Bernardo Silva avait pu devancer la sortie de Bayindir (88e) et conclure ce dernier mouvement (90e). La Seleção se contentera de ce succès autoritaire. Elle fait coup double en prenant la tête de la poule F et son ticket pour les 8es de finale.