Monaco : le message de Jürgen Klopp à Takumi Minamino

La suite après cette publicité

Le 28 juin dernier, l’AS Monaco s’offrait le milieu de terrain japonais de Liverpool, Takumi Minamino. Une recrue pour laquelle le club princier a déboursé 15 M€ plus 3 M€ de bonus. Le Nippon va donc découvrir le quatrième championnat de sa carrière après le Japon, l’Autriche et l’Angleterre. Et Jürgen Klopp est persuadé que son ancien protégé va réussir en France.

« Oui, il va réussir en Ligue 1, je lui souhaite le meilleur. Il nous manque, honnêtement. C'est un joueur fantastique et il était une partie fantastique de notre équipe. Nous ne devons pas oublier qu’un joueur offensif est arrivé à Liverpool à une époque où les trois fers de lance en attaque étaient Mané, Firmino et Salah et que la nouvelle recrue était Diogo Jota. Donc si vous n’êtes pas titulaire, ce pas parce que vous êtes mauvais. Taki s'est incroyablement bien débrouillé avec nous et j'aurais adoré le garder, mais je comprends à 100% qu'il veut jouer plus souvent et plus régulièrement. C'est tout à fait vrai de son point de vue, à 100 %. Nous lui souhaitons tout le meilleur », a-t-il déclaré sur le site officiel des Reds.