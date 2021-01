West Ham : Rice préfère Chelsea plutôt que Manchester United

Le jeune milieu de 21 ans est l’une des sensations cette saison. Épanoui à West Ham, Declan Rice ne cesse d’impressionner et suscite forcément l’intérêt de beaucoup de clubs de Premier League dont Chelsea et Manchester United. L’international anglais aurait, d'ailleurs, donné sa préférence aux Blues. Selon les informations du Mirror, il ne souhaiterait pas quitter Londres et souhaiterait surtout retenter sa chance du côté de Chelsea avec la Ligue des Champions comme objectif.

La suite après cette publicité

Declan Rice était passé par les équipes de jeunes des Blues pendant presque 8 ans avant de s’envoler pour West Ham. Il retrouverait là-bas un joueur qu’il connaît bien, Mason Mount, qui a évolué avec lui à cette période. Frank Lampard apprécierait la polyvalence du joueur qui peut aussi évoluer en défense centrale. West Ham, actuel dixième de Premier League, a fixé le prix de sa pépite à plus de 85 millions d’euros.