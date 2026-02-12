Mario Balotelli victime d’insultes racistes aux Émirats arabes unis

Dans une story publiée sur son compte Instagram, l’attaquant italien Mario Balotelli a passé un coup de gueule après la rencontre entre Dubai et Al-Ettifaq en D2 des Émirats arabes unis. L’ancien joueur de l’OM dénonce de nouvelles insultes racistes à son encontre.

«Aujourd’hui, pendant un match, j’ai été victime d’insultes racistes à plusieurs reprises. On m’a répété : « uh uh uh va manger une banane. » Il n’y a absolument aucune place pour le racisme dans le football ni dans la société. Ce type de comportement ne peut être ni normalisé, ni excusé, ni ignoré. Je prends la parole pour sensibiliser — pas seulement pour moi, mais pour chaque joueur qui a été victime de cela. Ça suffit», a-t-il ainsi lancé. Une prise de parole utile qui, on l’espère, fera bouger les choses…