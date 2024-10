Arsenal - PSG : William Saliba était ravi de l’absence de Dembélé

Ce soir, Arsenal s’est imposé à domicile face au Paris Saint-Germain (2-0). Battu, le PSG n’a pas vraiment existé et l’absence d’Ousmane Dembélé a lourdement pesé. Mais il y a un homme qui était content de ne pas voir son coéquipier chez les Bleus sur le terrain.

« Je pense qu’on mérite cette victoire. Le coach avait dit qu’on devait être meilleur qu’eux dans les deux surfaces. Même quand on n’était pas bien, on a su défendre tous ensemble. Bien sûr que ça nous a fait du bien quand on a appris qu’il (Dembélé) n’était pas là. On s’est concentré sur nous même, même si son absence nous a fait du bien », a déclaré William Saliba au micro de Canal+.