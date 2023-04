JT Foot Mercato : Lionel Messi bouleverse le mercato mondial

Messi, le feuilleton de l’année

La suite après cette publicité

Où va jouer Lionel Messi la saison prochaine ? C’est la question que se posent tous les journaux du monde, certains avancent leurs infos, d’autres les contredisent. Pour l’instant, le champion du monde 2022 reste un joueur du PSG, mais son contrat prend fin en juin. Dans les colonnes du Parisien, le clan Messi a assuré que des négociations sont en cours, et que le club est bien décidé à le garder. Selon nos informations, l’entourage de La Pulga s’imagine bien retourner en Catalogne tout de même. Le joueur aurait déjà acté son départ et n’en fait pas forcément une affaire financière. En plus, le Barça a bien exprimé son souhait de rapatrier la star issue de la Masia, ce qui a joué dans son choix. Mais pour l’instant, La Liga menace de compromettre le retour de Messi. AS rappelle que les dirigeants du championnat ont demandé à Laporta de réduire sa masse salariale de 200 M€. Dans ces conditions, il semble impossible que Messi puisse revenir. Surtout qu’il y a de grosses offres financières qui commencent à tomber sur la table de l’Argentin. Malgré sa volonté de jouer en Europe et surtout d’évoluer en Ligue des Champions, Al-Hilal en Arabie Saoudite lui a fait une offre indécente. Le club saoudien lui a proposé un salaire total de 400 millions d’euros, ce qu’il aurait refusé pour l’instant d’après TyC Sports. Puis, aux Etats-Unis, selon les dernières indiscrétions de The Independant, l’Inter Miami serait prêt à intégrer le septuple Ballon d’or au capital du club pour le séduire. David Beckham est prêt à tout pour qu’il porte le maillot rose. Peut-être que les 9 prochains matches du PSG seront les 9 derniers de Messi en Ligue 1.

Le PSG ne fait plus de cadeaux

Le directeur sportif parisien, Luis Campos a adressé un gros coup de pression aux joueurs quant à leur avenir au sein du club. En effet, selon les dernières informations du Parisien, le dirigeant portugais mettrait sur la liste des transferts tous les joueurs ayant un rendement insuffisant lors des neuf prochaines échéances parisiennes jusqu’à l’issue de la saison. Le message a déjà été transmis au groupe professionnel. Le directeur sportif évaluera l’implication des joueurs pour ainsi décider des maillons faibles, invités à quitter le champion de France en titre dans quelques mois. La décision a été prise quelques jours après la défaite à domicile du PSG face à l’Olympique Lyonnais.

À lire

Le PSG remet en ligne la vidéo critiquée par Kylian Mbappé

Un second Ballon d’or pour le Nueve

Auteur d’un triplé hier soir, Karim Benzema fait de nouveau rêver tous ses fans. Il enchaîne les belles performances, et beaucoup imaginent bien KB9 remporter un nouveau Ballon d’Or, comme son coach. Pour Carlo Ancelotti, la perspective que son attaquant décroche un autre trophée n’est pas impossible.

« Le travail de la trêve l’a beaucoup aidé. Il a trouvé la condition optimale et avec la qualité qu’il a, il fait la différence sans l’ombre d’un doute. Sur Benzema, on a beaucoup parlé de son état physique, du travail à la trêve. Est-il raisonnable de penser qu’il peut aller chercher un second Ballon d’Or à 35 ans ? Pourquoi pas. Il reste l’un des meilleurs joueurs du monde. Pas seulement des attaquants. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde en ce moment. À son top niveau, il fait des différences », a déclaré le manager italien.