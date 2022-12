CdM 2022 : Kyle Walker a mis un vent à Kylian Mbappé

Samedi soir, la France a battu l'Angleterre 2 à 1. Une défaite au goût amer pour les Three Lions, qui étaient confiants avant la rencontre à l'image de Kyle Walker. Le défenseur de Manchester City estimait avoir la solution pour contenir Kylian Mbappé. Il a d'ailleurs livré une prestation correcte face au Français.

Un match dans le match qui avait débuté bien avant l'entrée sur le terrain. Dans le tunnel, KM7 a tendu la main à Walker pour le saluer explique RMC Sport. Mais le latéral anglais a refusé de lui serrer la main, lui qui était visiblement concentré sur son match. Un gros vent qui a bien amusé Mbappé, tout sourire.

Kylian Mbappe was brutally pied by Kyle Walker in the tunnel, it was so awkward. pic.twitter.com/pUvXsesCUZ