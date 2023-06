Chelsea : le message d’adieu de Kalidou Koulibaly

La suite après cette publicité

Kalidou Koulibaly a signé ce dimanche à Al-Hilal en Arabie saoudite en provenance de Chelsea. Son passage d’un an sous la tunique des Blues a été bref et n’aura pas marqué les esprits. Peu aidé par le marasme collectif dans lequel ont été plongés les pensionnaires de Stamford Bridge la saison passée, l’ancien du Napoli n’a pu montrer qu’un échantillon de son talent à Londres.

Alors qu’une blessure aux ischios a tronqué sa fin de saison, le roc sénégalais de 32 ans n’a pas pu empêcher la douzième place moribonde des siens en Premier League malgré ses 23 apparitions en championnat auxquels il faut ajouter 9 matches dans les autres compétitions. Un bilan globalement décevant qu’il n’a pas manqué de mentionner dans un message d’adieu publié sur ses réseaux sociaux : «De mon premier match à mon dernier, ce fut un honneur de porter ce blason. La saison dernière n’était pas celle que nous voulions, mais je tiens à remercier les fans et tout le monde au club pour votre soutien.» Un message plein de classe et de lucidité.

From my first game to my last, it was an honour to wear this badge.

Last season wasn’t the one we wanted, but I want to thank the fans and everyone at the club for your support 💙 #KK pic.twitter.com/93V2e2a7JG