Kalidou Koulibaly débarque à Al Hilal !

Kalidou Koulibaly ne sera pas resté très longtemps en Angleterre avec la formation londonienne de Chelsea. Une seule petite saison et puis s’en va pour le solide défenseur formé au club de sa ville natale de Saint-Dié puis au FC Metz. Après un passage en Belgique, du côté du KRC Genk, l’international sénégalais (70 sélections) a véritablement explosé en Italie avec le Napoli. Mais après 8 saisons passés en Campanie, le joueur de 32 ans a décidé de faire le grand saut vers la Premier League l’été dernier.

Malheureusement, si les Partenopei ont réussi une saison historique, les Blues, eux, ont connu un exercice 2022-2023 très compliqué, terminé à la 12ème place du championnat anglais malgré des investissement colossaux injectés par les nouveaux propriétaires de Chelsea. Le club anglais ne participera donc pas à la prochaine édition de la Ligue des Champions et plusieurs joueurs vont quitter le navire lors de ce mercato estival et après l’arrivée de Mauricio Pochettino, la direction du club londonien a décidé de faire un grand ménage en vue de la saison prochaine.

Après le départ de N’Golo Kanté, en tant qu’agent libre, du côté d’Al Ittihad, Kalidou Koulibaly s’est lui aussi officiellement engagé avec un club en Arabie saoudite. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026, le défenseur central a rejoint le club d’Al Hilal. Comme nous vous le révélions ce dimanche, le Sénégalais a atterri en au Moyen-Orient ces dernières heures avant d’effectuer sa visite médicale avec son futur club puis de régler les derniers contours de son arrivée. Une nouveau transfert retentissant qui se concrétise donc et vient renforcer la Saudi Pro League.

L’Arabie saoudite cristallise les passions cet été. Karim Benzema puis N’Golo Kanté et maintenant Kalidou Koulibaly. Et ce n’est pas tout puisque les clubs saoudiens ont ciblé plusieurs autres joueurs joueurs. A Chelsea, Hakim Ziyech et Edouard Mendy ont des portes de sortie vers Al Nassr et Al Ahli comme nous vous l’expliquions récemment. Enfin, dans le sens des arrivées, les Blues pourront en tout cas se consoler avec l’arrivée de Christopher Nkunku. L’été s’annonce bouillant à Londres !