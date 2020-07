L'OM a bouclé l'arrivée de Leonardo Balerdi !

L'Olympique de Marseille avance ses pions. Qualifié pour la prochaine édition de l'UEFA Champions League, le club présidé par Jacques-Henri Eyraud sait qu'il lui faudra mener un mercato malin et bon. Ainsi, les pensionnaires de l'Orange Vélodrome ont déjà mis la main sur le jeune et prometteur Pape Gueye (21 ans). Mais il se pourrait bien que ce transfert cause certains soucis à l'OM, puisque l'ancien joueur du HAC avait signé en faveur de Watford il y a quelques mois. L'écurie tricolore a également aussi levé l'option d'achat d'Alvaro Gonzalez, prêté la saison passée par Villarreal. Le défenseur a ainsi paraphé un contrat de trois ans.

Mais le mercato est loin d'être terminé pour les Olympiens. En effet, ils cherchent encore à se renforcer en défense. Et rapidement, le nom de Leonardo Balerdi est sorti du chapeau. Âgé de 21 ans, cet Argentin évolue au Borussia Dortmund, qu'il a rejoint lors de la saison 2018-2019 après avoir évolué à Boca Juniors. Aligné avec l'équipe réserve à son arrivée, il a ensuite alterné entre le groupe professionnel et l'équipe B lors de l'exercice 2019-2020. Il a ainsi joué à huit reprises avec la formation de Lucien Favre, mais il n'a été titulaire qu'à une seule reprise.

Une situation qui a ainsi interpellé l'OM et surtout André Villas-Boas, qui a réclamé le joueur à sa direction. Et visiblement, AVB a su trouver les mots justes pour convaincre sa direction mais également le joueur. Lundi, TyC Sports annonçait qu'un accord oral avait été scellé entre les deux clubs autour d'un prêt avec option d'achat de 15 millions d'euros. Ce mardi, RMC Sport va plus loin et assure que le dossier est bouclé. Le média français révèle que Balerdi est arrivé aujourd'hui à Marseille afin d'y passer la traditionnelle visite médicale cet après-midi. Si celle-ci s'avère concluante, il sera prêté avec une option d'achat fixée à 14 M€. Une bonne nouvelle pour l'OM, qui continue d'avancer sur son mercato.