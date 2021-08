Le FC Barcelone veut enrôler Edinson Cavani d'ici ce soir !

Et si c'était le transfert surprise de cette fin de mercato ? On le sait, le FC Barcelone continue de chercher son attaquant d'expérience demandé par Ronald Koeman. Même si certains médias expliquaient ce week-end que la situation financière du club empêchait toute arrivée, les ventes imminentes d'Ilaix Moriba à Leipzig et d'Emerson à Tottenham devraient rapporter un montant situé entre 40 et 50 millions d'euros.

De quoi respirer un peu financièrement, et affronter une opération peu coûteuse d'ici minuit. Et selon les informations de Mundo Deportivo, Manchester United aurait proposé son attaquant uruguayen Edinson Cavani au Barça, l'option d'un prêt étant envisagée par les Red Devils. La possibilité d'enrôler le Red Devil tente visiblement beaucoup les Barcelonais.

Le Barça avance en coulisses !

Selon plusieurs sources comme ESPN ou le journaliste Gerard Romero, les discussions entre le club de Liga et l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain ont bien avancé, à tel point que l'accord est tout proche. Il faudra en revanche encore s'entendre avec les dirigeants de l'écurie de Premier League autour des conditions de l'opération, et la répartition du salaire du buteur notamment.

Malgré quelques pépins physiques, Cavani sort d'un bon exercice pour sa première saison à Manchester, avec 17 buts et 6 passes décisives en 39 matches (dont 21 titularisations) toutes compétitions confondues. Mais avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo à Old Trafford, son temps de jeu semble de plus en plus compromis. Il libèrera également le numéro 7 pour la star portugaise...