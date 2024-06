Portugal : Roberto Martinez détaille le rôle de Cristiano Ronaldo

Sélectionné avec le Portugal pour disputer son sixième Euro, vingt ans après son premier, Cristiano Ronaldo va jouer - certainement - sa dernière grande compétition internationale. À 39 ans, l’homme aux multiples records va sûrement avoir un rôle différent pour cette édition. Pour autant, son sélectionneur, Roberto Martinez, compte bien sur lui et a détaillé son rôle au sein de la Seleção das Quinas.

La suite après cette publicité

«C’est un joueur qui sait très bien utiliser les espaces dans la surface et c’est un finisseur, un joueur spécial. La concentration de Cristiano, sa réaction à la perte de balle et ses positions défensives ont été parfaites au cours des matchs que nous avons joués, les onze derniers. Pour moi, il n’y a donc aucun doute, aucune inquiétude», a d’abord expliqué le sélectionneur lusitanien en conférence de presse, avant d’aborder la condition physique du quintuple vainqueur du Ballon d’Or. «Il a joué 51 matchs la saison dernière et n’a eu aucun problème à jouer tous les matches. Je ne pense pas que ce soit un problème, mais nous l’évaluons en temps réel et pendant le tournoi», a-t-il ajouté. Roberto Martinez n’a aucun doute sur sa star. A ce dernier de le montrer sur le terrain.