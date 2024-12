OL : Pierre Sage envoie un signal brutal au Paris Saint-Germain

Invaincus depuis 7 rencontres au coup d’envoi, les Lyonnais restaient alors sur 8 buts marqués en deux matches, à Qarabag (1-4) et contre Nice (4-1). Les Rhodaniens se déplaçaient ainsi à Angers, sur la pelouse du stade Raymond-Kopa, avec les batteries rechargées à bloc et bien déterminés à envoyer un message à la concurrence. Et une chose est certaine, c’est chose faite. En montrant une force collective de taille, l’Olympique Lyonnais s’est logiquement imposé à Angers avec un grand Rayan Cherki (0-3). Avec ce nouveau succès, les troupes de Pierre Sage restent dans le rythme des écuries européennes et reviennent ainsi à une longueur de Lille et Marseille. Le tout en étant assuré de finir la 14ème journée de Ligue dans le Top 5. Cette forme olympique survient au meilleur moment pour les pensionnaires du Groupama Stadium. Quelques minutes après la fin de la rencontre, Pierre Sage a été interrogé au micro de DAZN et il n’a clairement pas caché sa joie suite à la prestation extraordinaire de ses joueurs à Angers :

«On a bien rempli l’objectif que nous avons évoqué avant le match sur le marquage préventif, cela nous a permis de rester très haut et d’avoir beaucoup de possession pour récupérer le ballon dès qu’on la perdait. On a manqué d’agressivité pour attaquer dans la profondeur en première période. Si on avait ça en plus, on aurait pu enfoncer le clou. Ceux qui sont devant le banc de touche m’écoutent plus que ceux qui sont à l’opposé. C’est plus facile. Ils ont eu du plaisir à jouer comme ça. C’est le meilleur carburant. Quand ils se sentent performants et prennent beaucoup de plaisir à faire les choses, ils voudront y revenir et si en plus, ils gagnent des matchs évidemment, surtout que ce sont des compétiteurs, ça va alimenter beaucoup d’engagement dans la semaine à venir et les séances à venir», a-t-il déclaré. Quoi de mieux que faire le plein de confiance avant le début d’une semaine décisive où tous les projecteurs seront braqués sur les Gones qui accueillent l’Eintracht Francfort en Ligue Europa jeudi, avant de se déplacer au Parc des Princes pour défier le Paris Saint-Germain en championnat dimanche prochain.

Des individualités qui reviennent fort

Avec un Georges Mikautadze en grande forme qui est entré en jeu et qui a marqué un formidable but pour sceller la victoire, l’attaquant géorgien reprend confiance ces dernières semaines. De quoi installer une concurrence saine avec Alexandre Lacazette : «J’aurais tendance à dire qu’on s’entraîne avec adversité, toujours dans l’idée de développer ces aspects-là. On crée des contextes d’entraînement dans lesquels les joueurs peuvent s’exprimer ce qu’ils savent faire individuellement puis les interactions entre eux augmentent d’un match à l’autre. Je suis content de cette première mi-temps», a expliqué l’entraîneur français. D’ailleurs, l’OL a remporté 3 matchs consécutifs par 3 buts d’écart en compétition officielle pour la première fois depuis avril 2018. De plus, avec 21 points pris en Ligue 1 depuis la sixième journée, l’OL possède le meilleur total pour une équipe sur la période à égalité avec le PSG. Hormis Gérard Houllier et Alain Perrin, aucun entraîneur dans toute l’histoire de l’Olympique Lyonnais possède un meilleur ratio de victoires que Pierre Sage sur le banc lyonnais en compétition officielle. Ce dernier affiche un solide bilan de 61,7%.

Symbole de cette série de succès, Rayan Cherki continue d’impressionner tout le monde en enchaînant les prestations de haute voltige avec un but inscrit et une passe décisive délivrée. A titre d’illustration, les Rhôdaniens ont remporté 6 de leurs 8 derniers matchs de championnat, lorsque Rayan Cherki a été titularisé (2 nuls). Avec le calendrier à venir, Pierre Sage a préféré le préserver en le faisant sortir à 68ème minute : «Je partage cette impression (sur Cherki, ndlr). Il est sorti tôt dans ce match comme Alexandre Lacazette pour les gérer pour jeudi. Il y a aucun joueur qui veut sortir du terrain, c’est toujours difficile surtout quand ils sont bien On a d’autres matchs dans la semaine. Ils prendront conscience de tout cela quand ils auront digéré tout cela. Quand on préserve des joueurs, c’est aussi un signe de l’importance qu’ils ont dans notre effectif», a ensuite conclu Pierre Sage. A Lyon, tout va bien dans le meilleur des mondes avec 11 buts inscrits lors des 3 derniers matchs en compétition officielle. Depuis l’exercice 2017/18 sous Bruno Genesio, l’OL avec 26 buts en 14 journées n’avait plus jamais eu cette efficacité offensive..