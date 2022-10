Sporting CP-OM | Streaming : comment regarder le match en direct

L'envie d'y croire et de rêver encore une qualification pour les 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Voilà le sentiment qui va traverser les joueurs de l'Olympique de Marseille ce mercredi à 21h au stade José Alvalade de Lisbonne, au moment d'affronter le Sporting CP pour le compte de la 4ème journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Une compétition déjà gagnée par le club phocéen en 1993 et pour laquelle l'OM aspire secrètement à sortir des poules en accrochant l'une des deux places qualificatives pour les 1/8e de finale.

Après deux défaites inaugurales face à Tottenham puis face à Francfort, la bande à Igor Tudor a parfaitement retourné le sort en s'imposant 4-1 face au Sporting, bien aidé il est vrai par les boulettes et l'exclusion d'Adan, le gardien du club portugais qui sera donc suspendu ce soir. Quant au club lisboète, il est toujours premier du groupe D mais doit l'emporter pour quasiment valider son ticket pour le tour suivant.

Pour ce match de haut niveau entre deux grands noms du football européens, l'OM aura à cœur d'aligner un deuxième succès de rang face au Sporting avec l'espoir de revenir à hauteur de son adversaire du soir. Après une première et surprenante défaite en Ligue 1 face à Ajaccio, la formation tricolore espère se redresser en C1 cette semaine. Et Tudor pourra compter sur un groupe quasiment au complet avec seul Sead Kolasinac forfait, Bamba Dieng et Isaak Touré n'étant pas qualifiés pour la C1. Alexis Sanchez, Mattéo Guendouzi, Nuno Tavares, Jonathan Clauss, Valentin Rongier et les cadres du club olympien seront tous là dans un 3-4-2-1 concocté par le technicien croate.

En face, le Sporting va devoir retrouver des couleurs après son match catastrophique à l'Orange Vélodrome de Marseille la semaine dernière. Sous la houlette de Ruben Amorim, les Lisboètes seront gonflés à bloc devant leurs supporters. Edwards, Coates, Trincão, buteur au match aller, Pedro Gonçalves seront là et ont bien l'intention de prouver qu'ils peuvent jouer les trouble-fêtes dans cette coupe aux grandes oreilles. Malgré l'absence de Neto, de Saint Juste et de Cabral, cette équipe du Sporting, prévue en 4-3-3, a de la ressource et du talent. L'OM est prévenu.

Regarder le match de foot Sporting CP-OM en streaming

Comment regarder le streaming Sporting CP-OM ce soir en HD ?

Un choc européen qui sera arbitré par Alejandro Hernandez, qui a été désigné par l'UEFA. L'arbitre espagnol de 39 ans est plus qu'inexpérimenté puisqu'il s'agira là seulement de son deuxième match dans la coupe aux grandes oreilles après celle entre la Juventus et le Zénith Saint-Pétersbourg la saison dernière.

