Liga : le Celta de Vigo et Gérone dos à dos

Treizième au coup d’envoi de cette 26e journée de Liga, Gérone accueillait, ce samedi, le Celta de Vigo, dixième. Au Municipal de Montilivi, les locaux, qui restaient sur trois défaites consécutives en championnat, avaient à coeur de relever la tête. En face, les hommes de Claudio Giraldez pouvaient, eux, enchaîner un quatrième match sans défaite. Une rencontre qui tournait d’abord à l’avantage de Gérone puisque Viktor Tsygankov ouvrait le score peu après le quart d’heure de jeu (1-0, 21e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Celta Vigo 33 26 -2 9 6 11 38 40 12 Girona 32 26 -5 9 5 12 34 39

Quelques minutes plus tard, Iker Losada remettait finalement les deux équipes à hauteur (1-1, 36e) et au retour des vestiaires, Marcos Alonso donnait l’avantage aux visiteurs sur penalty (1-2, 50e). Mené, Gérone revenait à son tour par l’intermédiaire de Yangel Herrera (2-2, 68e) et récupérait ainsi le point du match nul. Au classement, Vigo reste à la 10e place. Girona remonte au 11e rang.