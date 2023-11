Ligue 2 : Pau renverse l’AS Saint-Etienne

Au tour de la 15e journée de Ligue 2 de se lancer avec une rencontre entre Saint-Etienne et Pau. Les Verts avaient besoin de retrouver la victoire. Après une belle série de 10 matchs consécutifs sans défaite, ils restaient sur deux défaites de suite en championnat contre le PFC et Auxerre. Il faut désormais en compter une troisième avec un podium qui risque de s’éloigner un peu plus à l’issue des autres matchs.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 ASSE 24 15 2 7 3 5 16 14 8 Pau 22 14 0 6 4 4 25 25

L’ouverture du score précoce de Charbonnier (10e) et la première période convaincante n’ont pas suffi aux hommes de Laurent Batlles. Étienne Green a eu beau retarder l’échéance, le gardien a fini par craquer sur un penalty de Saivet (75e) puis une reprise lumineuse de D’Almeida (78e). Les Palois profitent de ce succès 2-1 à Geoffroy-Guichard pour remonter à la 7e place, soit deux rangs et deux points derrière l’ASSE.