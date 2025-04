SPL : Al-Ittihad s’impose face à Al-Ettifaq grâce à Benzema, Aouar et Danilo Pereira

Suite de la 29e journée du Championnat d’Arabie saoudite et festival des anciens de Ligue 1. la Vitinho a rapidement lancé les hostilités pour Al-Ettifaq en ouvrant le score dès la 5e minute. Mais Al-Ittihad a vite réagi : Danilo Pereira a égalisé à la 11e, avant que Karim Benzema ne donne l’avantage aux siens à la 35e.

Dans le temps additionnel de la première période (45e+2), Houssem Aouar a scellé le succès d’Al-Ittihad. En fin de match, Danilo a inscrit un but contre son camp (83e), réduisant ainsi l’écart pour Al-Ettifaq. Au classement, les hommes de Laurent Blanc conservent la tête avec 68 points et comptent désormais six longueurs d’avance sur Al-Hilal, leur dauphin. Al-Ettifaq, de son côté, pointe à la 7e place.