Kylian Mbappé élu plus grande déception de la Liga

Après plusieurs années de bons et loyaux services au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé (25 ans) a rejoint le Real Madrid qui le faisait tant rêver. Mais pour le moment, le Français ne parvient pas encore à évoluer à son meilleur niveau. Ce, malgré des statistiques loin d’être mauvaises puisqu’il a marqué 8 buts et délivré 2 passes décisives en 16 apparitions toutes compétitions confondues. Mais cela est insuffisant pour la presse espagnole.

La suite après cette publicité

Hier soir, KM9 a d’ailleurs été élu plus grande déception de la Liga 2024-25 par El Chiringuito. Le capitaine des Bleus devance Alexander Sorloth (Atlético de Madrid) et son coéquipier Aurélien Tchouameni. En revanche, Lamine Yamal a été élu meilleur joueur du championnat pour le moment, devant Raphinha et Robert Lewandowski. Hans Dieter Flick, lui, est en tête en ce qui concerne les entraîneurs. Mais nous n’en sommes qu’au premier tiers de la saison et Mbappé, comme d’autres, ont encore le temps pour rectifier le tir.