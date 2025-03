L’OM réagit à la confirmation de la sanction à l’encontre de Medhi Benatia

Décidément, les sanctions de la commission de discipline ne font pas l’unanimité en ce moment. Pablo Longoria et Medhi Benatia côté OM, Paulo Fonseca côté OL, ont récolté des sanctions exemplaires, contre lesquelles ils se battent. En commission d’appel, la sanction de 3 mois de suspension ferme pour Medhi Benatia a été confirmée. Ce qui a déclenché une réaction de l’OM via un communiqué, et la décision de saisir le CNOSF.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 6, 2025

« L’Olympique de Marseille a pris connaissance de la décision rendue par la Commission Supérieure d’Appel de la Fédération Française de Football qui a confirmé la sanction du 30 janvier dernier à l’encontre de Medhi Benatia. A ce titre, le club maintient fermement sa position et son incompréhension à la suite de la sanction prise ce jour en appel. L’OM estime encore une fois que celle-ci est injuste et disproportionnée, a fortiori à la lumière des images diffusées qui permettent d’affirmer sans aucune ambiguïté que son Directeur du football n’a pas eu d’attitude menaçante à l’égard du 4e arbitre de la rencontre de Coupe de France face au LOSC. Fort de ces convictions, l’Olympique de Marseille décide donc de poursuivre la procédure aux côtés de Medhi Benatia et de saisir le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) afin d’obtenir une décision cohérente et proportionnée », peut-on lire.