Liverpool : Jamie Carragher fou de Mohamed Salah

Buteur face à Manchester City dimanche après-midi (2-2), l'attaquant de Liverpool confirme son excellent début de saison, avec huit buts et trois passes décisives en neuf matches toutes compétitions confondues. L'Égyptien a planté lors de ses sept dernières apparitions en Premier League et en Ligue des Champions, égalisant sa meilleure série avec les Reds. Des statistiques qui lui valent des éloges de la part des médias outre-Manche, et notamment un ancien d'Anfield, qui le considère comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de Liverpool.

En effet, l'ancien défenseur central anglais Jamie Carragher n'a pas caché son admiration pour le Pharaon de 29 ans : « je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui joue mieux dans le monde ou en Europe en Ligue des champions ces dernières semaines. Son bilan cette saison est absolument exceptionnel. Vous ne pouvez jamais remettre en question ce qu'il a fait à Liverpool, si tant est qu'il le fasse, mais en ce moment, je ne l'avais jamais vu aussi affûté. Peut-être que j'ai manqué quelqu'un, mais il est de classe mondiale. Il est l'un des plus grands joueurs à avoir joué pour Liverpool. Liverpool a perdu Roger Hunt ces derniers jours, l'un des plus grands buteurs de l'histoire du club. Mo Salah est l'un d'entre eux, au même titre que Ian Rush et Roger Hunt. Salah entre dans le plus grand 11 de Liverpool, et pensez à certains des joueurs qu'ils ont eus. Il n'y a aucun doute là-dessus. »