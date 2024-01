PSG : perquisition au ministère des Finances suite aux révélations sur le transfert de Neymar

Neymar n’est plus un joueur du PSG depuis l’été dernier, et pourtant, son nom continue de fleurir régulièrement dans nos contrées. Notamment en raison de son transfert au PSG justement, en 2017. Un transfert retentissant, avec la clause de 222 M€ levée par QSI pour l’arracher au FC Barcelone, pour un montant jamais égalé depuis. Mais tout cela a-t-il été fait dans les règles de la fiscalité française ? Mediapart a révélé que Gérald Darmanin, alors ministre des Comptes publics, aurait favorisé le club de la capitale en lui permettant de ne pas payer des taxes sur ce transfert.

Justement, Mediapart affirme ce matin qu’une perquisition a été menée lundi au ministère des Finances par les policiers de l’Office central de lutte contre la corruption et la fraude fiscale (Oclciff) de la direction nationale de la police judiciaire, précisément dans les locaux de la Direction générale des finances publiques (DGFiP), suite à ces révélations. Sont également concernés par les accusations de Mediapart Jérôme Fournel, alors directeur de cabinet de Darmanin, et Hugues Renson, ancien vice-président de l’Assemblée nationale et supporter déclaré du PSG.