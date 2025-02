OM : Roberto De Zerbi justifie la gestion d’Amine Harit

Il a totalement disparu de la circulation. Titulaire en début de saison, Amine Harit avait été intéressant lors de ses premières sorties. Pour autant, depuis son expulsion sévère lors du Classique face à Paris, le Marocain n’est plus dans les plans de Roberto De Zerbi alors qu’il doit notamment faire face à une blessure au mollet. Ce vendredi, Roberto De Zerbi a justifié la gestion de l’ancien de Nantes et a affirmé qu’il comptait sur lui pour la suite de la saison :

«Harit est un joueur important, comme Kondogbia. Il a été absent presque quatre mois. Ce n’est pas de sa faute. Durant ce laps de temps, on a trouvé des équilibres importants. Il faut donc plus de temps pour qu’il puisse jouer. Mais c’est un joueur important. Avant de parler des individualités, il faut parler du collectif. On a des objectifs importants. Tout le monde doit accepter les choix. C’est le terrain qui décide, personne ne joue par défaut. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de problèmes dans le groupe. Je préfère avoir beaucoup de concurrence qu’avoir moins de possibilités de choix.»