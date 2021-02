FC Barcelone-PSG : la masterclass de Marco Verratti

Un ouf de soulagement est apparu en même temps qu'un vent d'optimisme a parcouru les fans parisiens. Oui, Marco Verratti, après sa blessure à la hanche suite à un contact avec Dimitri Payet, était bien prêt pour évoluer contre le FC Barcelone. Le Paris Saint-Germain, qui devait se passer de Neymar et d'Angel Di Maria, craignait de voir aussi l'Italien rester sur le flanc. Ce ne fut donc pas le cas et comment évoquer sa performance simplement ?

C'est impossible en réalité. Positionné dans un rôle de faux numéro 10, le Petit Hibou a régalé. Il a donné le tempo dès le début de la rencontre en envoyant sur orbite Kylian Mbappé (1e). Ensuite, on l'a vu dans un rôle un peu plus défensif, et il a eu le courage de tacler dans sa propre surface, de façon impeccable pour empêcher Antoine Griezmann d'avancer vers le but. Mais sa première période sera résumée par le premier but de Kylian Mbappé.

Le Transalpin récupèrait à l'entrée de la surface une passe en retrait de Layvin Kurzawa et, instinctivement, en une touche de balle de l'extérieur du pied, transmettait à Kylian Mbappé, qui faisait parler sa technique pour effacer Lenglet comme un enfant de douze ans avant de conclure. La finition était un régal, mais la passe l'était tout autant. Son activité incessante a fait beaucoup de bien aux siens et son association avec Paredes, tant dans l'agressivité que dans la technique, a été merveilleuse à voir.

Il sera là au retour

En seconde période, il aurait même pu s'offrir le luxe de marquer, mais sa tentative de frappe enroulée était repoussée par Gérard Piqué sur la trajectoire. Mauricio Pochettino a d'ailleurs tressé une couronne de lauriers à son joueur à l'issue de la confrontation au micro de RMC Sport : « Marco est un joueur avec une très bonne lecture du jeu. À chaque fois il permet d'avoir cette possession offensive quand on a la balle et de sortie de ballon en défense et de surtout bien et de lancer ses équipiers. Je trouve que dans les phases offensives il peut redoubler d'efforts. C'est un grand joueur et il a fait un très grand match ».

Sa performance de très haut niveau n'est pas la seule bonne nouvelle de la soirée. En effet, Marco Verratti aurait été suspendu au match retour en cas de carton jaune et ce soir il a été propre dans ses duels, n'a pas du tout commenté les décisions de l'arbitre et s'en est tiré donc sans avertissement avant de laisser sa place à Julien Draxler en fin de match. Un match plein, l'un de ses meilleurs sous les couleurs du Paris SG et, surtout, de la maturité d'un très grand.