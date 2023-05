FC Barcelone : Lamine Yamal s’offre un nouveau record

La suite après cette publicité

Jeune pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal (15 ans) impressionne malgré son jeune âge. Le milieu de terrain s’est d’ailleurs offert un record en devenant à 15 ans et 290 jours, le plus jeune joueur du FC Barcelone à jouer en Liga. Une précocité incroyable qui a encore été mise en exergue.

Ce dimanche soir, le FC Barcelone s’est imposé sur la pelouse de l’Espanyol de Barcelone (4-2) et a assuré son titre de champion d’Espagne. Absent de cette rencontre, Lamine Yamal est actuellement en Hongrie avec l’équipe d’Espagne U17 en vue de l’Euro qui se disputera du 17 mai au 2 juin. Le jeune joueur est néanmoins devenu à 15 ans et 305 jours le plus jeune champion de l’histoire de la Liga. Ainsi, il dépasse le précédent record qui était aussi détenu par un Blaugrana, Marc Muniesa en 2009 (17 ans et 51 jours).

