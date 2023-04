L’entraîneur adjoint du Sparta Rotterdam craque complètement et tacle un joueur de Twente

Alors que la 30ème journée d’Eredivisie se poursuivait ce dimanche, la rencontre entre le FC Twente et le Sparta Rotterdam a été marquée par plusieurs épisodes assez incroyables. Déjà, la physionomie de la partie a été plutôt spectaculaire avec plusieurs renversements de situation au rendez-vous. En effet, les Tukkers avaient d’abord ouvert le score en début de match par l’intermédiaire de Joshua Brenet (22e) puis ce sont les Kasteelheren qui ont inversé la tendance grâce au doublé de Tobias Lauritsen juste avant la pause (32e et 42e). Au retour des vestiaires, Dirk Abels inscrivait un but contre son camp et permettait à Twente de recoller au score (65e) et quelques minutes plus tard Vaclav Cerny donnait l’avantage aux Tukkers (67e).

Mais en toute fin de rencontre, le Sparta Rottederdam réagissait et égalisait grâce à Shurandy Sambo (90e), qui se faisait exclure dans la foulée pour un deuxième carton jaune après avoir chambré le public des locaux (90e+1). Dans le temps additionnel, c’est l’entraîneur adjoint du Sparta Rotterdam qui se faisait remarquer en craquant complètement. En effet, Jeroen Rijsdijk venait stopper irrégulièrement près de son banc de touche Julio Pleguezuelo qui partait en contre sur un long ballon dégagé par sa défense alors que le chronomètre indiquait la 99ème minute du jeu. Il a logiquement été exclu par l’arbitre pour avoir empêché le joueur du FC Twente de filer vers le but de son équipe. Une image spectaculaire à revoir en vidéo ci-dessous. Une chose est sûre, cette action devrait faire couler beaucoup d’encre dans les prochains joueurs aux Pays-Bas.

