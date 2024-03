Ligue Europa Conference : le Sturm Graz, l’incroyable usine à talents autrichienne

Sorti en tête de sa poule de Ligue Europa Conference en décembre dernier, Lille renoue avec le football européen ce jeudi à l’occasion des huitièmes de finale. Les Dogues se déplacent en Autriche pour affronter le Sturm Graz, une équipe en forme et qui se montre performante cette saison et sur les dernières années. Troisièmes en 2021, deuxièmes en 2022, deuxièmes en 2023, les Schwoazn (les noirs ndlr) se sont affirmés et ont su prendre le meilleur sur LASK et le Rapid Vienne afin de devenir les premiers rivaux du Red Bull Salzbourg sur la scène nationale autrichienne.

Si les Taureaux Ailés conservent leur hégémonie depuis 2014, il n’y a que deux points qui séparent les deux équipes avant la dernière journée de saison régulière (10 journées de play-offs suivront). En Europe, cela se passe aussi bien pour le Sturm Graz. Reversée de Ligue Europa, la formation autrichienne a balayé le Slovan Bratislava (4-1/1-0) pour se qualifier en huitième de finale, une équipe qui avait posé des problèmes en phase de poules à Lille (victoire 2-1 des Nordistes et match nul 1-1). Prévenu par les qualités de son adversaire, Lille va donc devoir se méfier de ce déplacement à l’UPC-Arena où la tendance est à la jeunesse.

Andreas Schicker, l’architecte de Sturm Graz

Dans un des championnats qui met le plus en valeur la jeunesse en Europe (24,8 ans de moyenne contre 25,6 ans en Ligue 1), le Sturm Graz dispose du deuxième effectif le plus jeune (23,2 ans) derrière le leader du Red Bull Salzbourg (22,1 ans). Une philosophie de miser sur la jeunesse qui est assumée et a permis de révéler quelques joueurs sur les dernières saisons. Ainsi, on peut penser à Dario Maresic vendu à Reims en 2019 pour 3M€, Kelvin Yeboah débarqué au Genoa à l’hiver 2022 pour 6,5M€ ou dernièrement Emanuel Emegha recruté par Strasbourg cet été moyennant 13M€. Mais la plus grande prouesse reste le recrutement de Rasmus Højlund pour 1,95M€ en janvier 2022 avant sa vente sept mois plus tard à l’Atalanta pour 20M€. Une capacité à dénicher des talents et à les développer dont Andreas Schicker n’est pas étranger.

Directeur sportif du club autrichien, il a permis à son équipe de récupérer 40 millions au total au niveau des ventes en trois ans et demi. «En tant que club, nous sommes très clairs sur notre philosophie, c’est pourquoi notre recrutement est très pointu. Nous essayons donc de reconnaître le potentiel le plus tôt possible, car si nous négligeons une étape, nous n’avons plus aucune chance financièrement. Mais les jeunes joueurs ne sont pas seulement recrutés, ils s’entraînent également. Même lorsque nous jouons au niveau international, nous ne faisons pas d’obstruction. Les joueurs peuvent se développer de manière optimale dans ce contexte» expliquait ce dernier dans un entretien à Kicker.

Le dirigeant autrichien est revenu davantage en détail sur les raisons de ce succès pour Sport 1 : «pour réussir votre recrutement, il est crucial que vous sachiez exactement comment vous voulez jouer au football en tant que club. Nous suivons ici une direction claire et en 2020, nous avons trouvé un excellent formateur pour cela en la personne de Christian Ilzer. Il joue un football très actif et exigeant physiquement. Nous savons exactement de quels types de joueurs, nous avons besoin pour cela. Nous essayons d’attirer des talents attrayants en Autriche et de les développer de manière ciblée. […] Notre parcours avec le Sturm Graz repose sur ces deux piliers : les bénéfices des transferts et la réussite sportive.»

Une jeunesse brillante

Et le cru de cette saison 2023/2024 se veut tout aussi intéressant. Venu cet été, le jeune polonais Szymon Wlodarczyk rentre parfaitement dans cette optique. Le joueur de 21 ans qui a été recruté pour 2,2M€ au Górnik Zabrze s’est vite adapté et affiche déjà 9 buts et 2 offrandes en 35 rencontres. Arrivé pour 550 000 euros du NS Mura à l’été 2022, le milieu offensif Tomi Horvat (24 ans) est aussi devenu rapidement indiscutable (31 matches disputés, 7 buts et 5 offrandes). L’international slovène est l’un des créateurs de cette formation avec Alexander Prass et le Géorgien Otar Kiteishvili. Parmi les investissements principaux du Sturm Graz, William Bøving (21 ans) se place haut également. Arrivé pour 2,2M€ pour succéder à Rasmus Højlund, celui qui était son coéquipier à Copenhague montre des choses intéressantes (4 buts et 4 offrandes en 30 matches), mais l’explosion tarde encore à arriver pour lui.

On peut aussi compter pour garnir l’effectif, des joueurs prêtés par de gros clubs comme Kjell Scherpen (Brighton), Javi Serrano (Atlético de Madrid), Mika Biereth (Arsenal) ou encore Vitezslav Jaros (Liverpool). N’hésitant pas aussi à chercher des joueurs qui n’ont pas eu leurs chances à Salzbourg comme le défenseur David Affengruber (22 ans) ou encore le milieu gauche international autrichien (3 capes) Alexander Prass (22 ans) qui est l’une stars de l’équipe (5 buts et 6 offrandes en 33 rencontres), le Sturm Graz est audacieux sur le mercato et en récolte les fruits. Lille est prévenu, c’est une équipe talentueuse et pleine de fraicheur qui l’attend de pied ferme ce jeudi.